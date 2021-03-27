Женщина погибла в московском бассейне

https://static.news.ru/photo/b34817fc-8fb4-11eb-9072-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Посетительница бассейна на Ленинградском шоссе в столице умерла. Всплывшее тело женщины обнаружила инструктор.

Согласно данным РЕН ТВ, погибшей Кире В. было 50 лет, эксперты нашли у неё на голове гематому. Поплавать женщина пришла вместе со своим супругом.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

АГН «Москва», в свою очередь, сообщило , что московская прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.

В ходе проверки, проведение которой поручено Головинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, — уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что женщина потеряла сознание и находилась в воде без движения. Она умерла до приезда врачей.

Ранее NEWS.ru писал, что зимой посетители одного из бассейнов Астрахани были госпитализированы с подозрением на отравление хлором. По данным регионального Минздрава, среди пострадавших оказались четверо детей, которые в тяжёлом состоянии поступили в реанимацию. Всего были госпитализированы 16 человек, среди которых 13 детей. Об ухудшении самочувствия заявляли 30 посетителей бассейна, где была обнаружена высокая концентрация хлора в воде.