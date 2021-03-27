Женщина погибла в московском бассейне

Посетительница бассейна на Ленинградском шоссе в столице умерла. Всплывшее тело женщины обнаружила инструктор.
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.
АГН «Москва», в свою очередь,
В ходе проверки, проведение которой поручено Головинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, — уточнили в ведомстве.
Также отмечается, что женщина потеряла сознание и находилась в воде без движения. Она умерла до приезда врачей.
Ранее NEWS.ru писал, что зимой посетители одного из бассейнов Астрахани были госпитализированы с подозрением на отравление хлором. По данным регионального Минздрава, среди пострадавших оказались четверо детей, которые в тяжёлом состоянии поступили в реанимацию. Всего были госпитализированы 16 человек, среди которых 13 детей. Об ухудшении самочувствия заявляли 30 посетителей бассейна, где была обнаружена высокая концентрация хлора в воде.