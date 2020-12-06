Четверо детей попали в реанимацию после отравления хлором в Астрахани

https://static.news.ru/photo/e27ede4a-385f-11eb-b116-fa163e074e61_660.jpg Фото: 30.mchs.gov.ru

Посетители одного из бассейнов Астрахани были госпитализированы с подозрениями на отравление хлором.

Среди пострадавших четверо детей, которые в тяжёлом состоянии поступили в реанимацию, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Взрослые госпитализированы в больницу Кирова, дети — в ОДКБ. Четверо детей в реанимации, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего были госпитализированы 16 человек, среди которых 13 детей. Об ухудшении самочувствия заявляли 30 посетителей бассейна, где была обнаружена высокая концентрация хлора в воде.

В здании бассейна была проведена эвакуация. На место прибыли сотрудники полиции и регионального управления Следственного комитета, а также МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что семеро учеников одной из гимназий Новосибирска обратились в больницы с симптомами отравления. По словам их родителей, самочувствие детей ухудшилось после посещения столовой.