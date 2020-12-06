Четверо детей попали в реанимацию после отравления хлором в Астрахани

Посетители одного из бассейнов Астрахани были госпитализированы с подозрениями на отравление хлором.
Среди пострадавших четверо детей, которые в тяжёлом состоянии поступили в реанимацию,
Взрослые госпитализированы в больницу Кирова, дети — в ОДКБ. Четверо детей в реанимации, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего были госпитализированы 16 человек, среди которых 13 детей. Об ухудшении самочувствия заявляли 30 посетителей бассейна, где была обнаружена высокая концентрация хлора в воде.
В здании бассейна была проведена эвакуация. На место прибыли сотрудники полиции и регионального управления Следственного комитета, а также МЧС.
Ранее NEWS.ru писал, что семеро учеников одной из гимназий Новосибирска обратились в больницы с симптомами отравления. По словам их родителей, самочувствие детей ухудшилось после посещения столовой.