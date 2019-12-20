https://static.news.ru/photo/bff6c200-24bc-11ea-93a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 21-м км Калужского шоссе нашли мёртвые тела двух сотрудников дорожной службы. Работников начали искать после того, как они утром не сдали смену.

Коллеги обнаружили труппы уборщиков в люке в посёлке Мосрентген. Вначале решили, что они могли отравиться парами, однако осмотр показал, что на телах погибших есть гематомы и ссадины, сообщает Telegram-канал «112».

Предположительно, работников могли сбить ночью на шоссе, после чего выкинули их тела в ливнёвку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru сообщал о гибели рабочего на Ямале. Мужчину смыло в канализацию во время ремонта коллектора.