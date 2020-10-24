Три человека, включая ребёнка, пострадали в ДТП в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/8d66e178-16c2-11eb-8180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека, включая десятилетнего ребёнка, пострадали в Подмосковье в результате столкновения четырёх автомобилей.

В 14:45 по московскому времени на 53-м километре Каширского шоссе водитель автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя машинами — «Газелью», Volkswagen и Nissan. Пострадали три человека, в том числе девочка десяти лет, — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве пояснили, что пострадавшие находятся не в тяжёлом состоянии. Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее два легковых автомобиля столкнулись в Свердловской области. В результате пострадали пять человек. Инцидент произошёл на 143-м километре автодороги Камышлов — Туринск — Тавда. Участниками ДТП стали «Лада Калина», в которой находились три человека, и Mitsubishi Lancer, где ехали двое. Все пострадавшие доставлены в Туринскую районную больницу, писал NEWS.ru.