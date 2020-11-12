Торговый центр загорелся в Рязани

В Рязани произошёл пожар в ТЦ «М5 Молл», огонь охватил крышу здания.
Тушение пожара на площади 400 квадратов происходит по повышенному номеру сложности. Из торгового центра эвакуировали всех людей, по предварительным данным, пострадавших нет,
По данным ТАСС, сообщение о возгорании
Как писал NEWS.ru, 10 ноября в районе Угрешской улицы в Москве загорелся один из ангаров. Огонь распространился на административное здание.
7 ноября серьёзный пожар произошёл в двухэтажном доме с мансардой в Железнодорожном районе Самары. Жертвами стали четыре человека, ещё пять пострадали. Возгорание произошло из-за неисправной проводки.