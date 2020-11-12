Торговый центр загорелся в Рязани

https://static.news.ru/photo/be373426-24f8-11eb-af02-fa163e074e61_660.jpg Фото: СРБ/vk.com

В Рязани произошёл пожар в ТЦ «М5 Молл», огонь охватил крышу здания.

Тушение пожара на площади 400 квадратов происходит по повышенному номеру сложности. Из торгового центра эвакуировали всех людей, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

По данным ТАСС, сообщение о возгорании поступило в 17:11. На месте работают 14 единиц техники.

Как писал NEWS.ru, 10 ноября в районе Угрешской улицы в Москве загорелся один из ангаров. Огонь распространился на административное здание.

7 ноября серьёзный пожар произошёл в двухэтажном доме с мансардой в Железнодорожном районе Самары. Жертвами стали четыре человека, ещё пять пострадали. Возгорание произошло из-за неисправной проводки.