Стала известна предварительная причина пожара в Самаре

https://static.news.ru/photo/339944c6-20de-11eb-b699-fa163e074e61_660.jpg Фото: 63.mchs.gov.ru

Причиной возгорания в двухэтажном доме в центре Самары мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пожар произошёл утром 7 ноября. Отмечается, что в здании, по предварительным данным, находился нелегальный хостел. Жертвами пожара стали четыре человека.

Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. <...> При этом земля предназначена для индивидуального жилищного строительства. Что там реально располагалось в здании, будет устанавливаться. Но, предварительно, там был хостел, — сказал источник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что убийство четырёх человек произошло в Екатеринбурге. Тела с огнестрельными ранениями обнаружили в одной из квартир города. Силовики возбудили уголовное дело, передаёт региональное СУ СК РФ.