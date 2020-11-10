На юго-востоке Москвы возник крупный пожар

В районе Угрешской улицы произошло возгорание, предположительно, в одном из ангаров. На место происшествия выехали экстренные службы.
Как сообщили очевидцы РЕН ТВ, огонь
7 ноября серьёзный пожар, жертвами которого стали четыре человека, произошёл в двухэтажном доме с мансардой в Железнодорожном районе Самары. К 08:41 мск возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров, в 11:51 мск пожар ликвидировали. Погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали. Как передавал NEWS.ru, здание могло загореться из-за неисправной проводки.