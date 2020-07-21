Террорист в Луцке угрожает взорвать автобус в случае штурма

https://static.news.ru/photo/245f4c68-cb42-11ea-b0a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pershyjnews/facebook.com

Захвативший заложников в автобусе на Театральной площади в украинском Луцке заявил, что взорвёт автобус, если силовики начнут штурм.

Ты послушай меня! Я сказал: подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнётся штурм, я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвётся бомба в людном месте, — заявил мужчина, который называет себя Максим Плохой, сообщают «Факты».

Полиция Украины полагает, что террорист в Луцке не блефует. По данным силовиков, мужчина является «очень подготовленным террористом-фанатиком». Портал «Наш Луцк Life» назвал данные террориста: Максим Степанович Кривошей, официально прописанный в Дубно.

Силовики ведут с мужчиной переговоры. Он не выдвигает никаких внятных требований. Мужчина хочет, чтобы представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви выложили в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — ФИО, должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы.

Террорист утверждает, что у него в автобусе находятся две бомбы, а ещё одно взрывное устройство спрятано в людном месте. Его можно подорвать дистанционно.

В Нацполиции Украины заявили, что мужчина имеет психические расстройства и недавно был на учёте у психиатра. В автобусе могут находиться примерно десять заложников, среди них могут быть дети и беременные. Об этом писал NEWS.ru.