Территорию Парижской соборной мечети оцепили после инцидента с петардой

https://static.news.ru/photo/56f16bbc-1547-11eb-9be4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fredrik von Erichsen/dpa/Global Look Press

Французская полиция оцепила здание Парижской соборной мечети и прилегающую территорию.

Во второй половине дня в пятницу, 23 октября, в находящихся во дворе мечети верующих неизвестное лицо бросило петарду. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной версии, петарду могли бросить из окна одного из расположенных рядом с мечетью домов. Полиция пока не может установить подозреваемого, сообщил телеканал BFMTV.

6 октября в французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Убийца объяснил свой поступок местью за то, что педагог показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда в рамках урока, посвящённого свободе слова.

Французская полиция открыла 84 расследования в связи с «распространением ненависти в Сети» в отношении тех, кто поддержал поступок Анзорова, передавал NEWS.ru.