Теплоход «Капитан Артюшин» затонул в Вологде

Прогулочное судно «Капитан Артюшин» вечером 21 августа пошло на дно реки Вологда у Кремлёвской площади одноимённого города.
Инцидент произошёл недалеко от берега, сейчас судно находится примерно в 20 метрах от береговой линии и на глубине двух метров. Находившиеся на судне пассажиры, в числе которых был ребёнок, эвакуированы с борта. Спасены 25 человек, никто не пострадал,
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции, аварийно-спасательной службы (всего 29 человек), также задействовано десять единиц техники.
Как писал NEWS.ru ранее, лодка Morning Bird столкнулась с другим более крупным судном на реке Буриганга в столице Бангладеш Дакке, после чего начала тонуть. На борту находились 50–60 человек.
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