Теплоход «Капитан Артюшин» затонул в Вологде

https://static.news.ru/photo/637bfe7c-e3fd-11ea-96af-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Прогулочное судно «Капитан Артюшин» вечером 21 августа пошло на дно реки Вологда у Кремлёвской площади одноимённого города.

Инцидент произошёл недалеко от берега, сейчас судно находится примерно в 20 метрах от береговой линии и на глубине двух метров. Находившиеся на судне пассажиры, в числе которых был ребёнок, эвакуированы с борта. Спасены 25 человек, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции, аварийно-спасательной службы (всего 29 человек), также задействовано десять единиц техники.

Как писал NEWS.ru ранее, лодка Morning Bird столкнулась с другим более крупным судном на реке Буриганга в столице Бангладеш Дакке, после чего начала тонуть. На борту находились 50–60 человек.