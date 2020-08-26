Тело пропавшего подростка с аутизмом нашли в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Тело 14-летнего подростка с аутизмом найдено в лесном массиве без признаков насильственной смерти. Мальчик пропал два месяца назад во время прогулки с отцом.

Согласно данным областного СУСК, днём 1 июля Олег Иванов со своим отцом вышли на остановке «Тэц-5» в Октябрьском районе и пошли по лесной дороге к МЖК «Восточный». По пути они встретили мужчину с собакой, которую подросток испугался и стал уходить в сторону. В свою очередь отец попросил прохожего пристегнуть животное и спросил, как им с сыном пройти к МЖК. Закончив беседу, мужчина увидел, что ребёнок исчез.

Через несколько дней после исчезновения мальчика следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Поиски страдающего аутизмом и нуждающегося в помощи медиков Олега Иванова не принесли результатов.

Сегодня в ходе поисковых мероприятий следователями-криминалистами СУСК по Новосибирской области в лесном массиве в четырёх километрах от места исчезновения было обнаружено тело пропавшего, — сообщила представитель областного СУСК РФ Анастасия Кулешова.

Она уточнила, что при осмотре тела признаки насильственной смерти не были обнаружены, однако точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Башкирии дерево упало на 69-летнего мужчину. Пенсионер погиб. Инцидент произошёл в селе Юлдашево Учалинского района. Утром 22 августа пенсионер ушёл в лес и не вернулся. Позже спасатели обнаружили его тело, придавленное упавшим деревом.