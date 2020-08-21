Упавшее дерево насмерть раздавило жителя Башкирии

https://static.news.ru/photo/a7968a6a-e514-11ea-8f8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Башкирии дерево упало на 69-летнего мужчину. Пенсионер погиб.

Об этом сообщает Proufu.ru. По его данным, инцидент произошёл в селе Юлдашево Учалинского района. Утром 22 августа пенсионер ушёл в лес и не вернулся.

Позже спасатели обнаружили его тело, придавленное упавшим деревом. По данным Госкомитета Башкирии по ЧС, мужчина погиб на месте. При этом спасатели отмечают, что падающий ствол обладает страшной разрушительной силой.

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