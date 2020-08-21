Упавшее дерево насмерть раздавило жителя Башкирии

В Башкирии дерево упало на 69-летнего мужчину. Пенсионер погиб.
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Позже спасатели обнаружили его тело, придавленное упавшим деревом. По данным Госкомитета Башкирии по ЧС, мужчина погиб на месте. При этом спасатели отмечают, что падающий ствол обладает страшной разрушительной силой.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Астрахани ребёнка насмерть раздавило бетонной плитой, когда он играл на детской площадке в дворе дома. Мальчик взбирался по лестнице, которая крепилась к бетонной плите. Неожиданно она обломилась и обрушилась на него. От травм ребёнок скончался на месте.
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