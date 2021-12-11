Тело последнего погибшего горняка подняли из шахты «Листвяжная»

Сотрудники МЧС обнаружили тело последнего погибшего шахтёра на шахте «Листвяжная» и в настоящее время поднимают его на поверхность. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтёра на шахте «Листвяжная», — сказано в сообщении.

Известно, что горноспасатели достали ещё одно тело погибшего горняка из шахты «Листвяжная» 8 декабря. На месте аварии проводились работы по проветриванию и улучшение газовой атмосферы.

Это позволило горноспасателям МЧС России провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтёров.

Ранее сообщалось, что на поверхность подняли тела 13 погибших. Это 12 шахтёров и один горноспасатель, сообщили в МЧС. Как пояснили в ведомстве, кроме поиска тел горноспасатели в круглосуточном режиме вели ревизию оборудования участкового водоотлива, восстанавливали вентиляционные сооружения и системы аэрогазового контроля в шахте.

Всего при аварии на шахте 25 ноября погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. Пострадали 106 человек, в том числе 46 спасателей. Всего в момент происшествия под землёй находились 285 горняков.