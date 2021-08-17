Тела всех погибших при крушении Ми-8 подняты со дна Курильского озера
Тела всех погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке подняты со дна Курильского озера, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своём Telegram-канале.
Он
Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолёта на Курильском озере, — написал Солодов.
Ми-8 рухнул во время туристической прогулки. Он упал в Курильское озеро 12 августа. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек сумели сами спастись, им пришлось выплывать с глубины примерно девяти метров. Они находились ближе к хвосту вертолёта во время крушения.
Двое выживших сейчас в реанимации, четверо не пострадали. Ведётся расследование дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.