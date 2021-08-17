Тела всех погибших при крушении Ми-8 подняты со дна Курильского озера

Тела всех погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке подняты со дна Курильского озера, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своём Telegram-канале.

Он отметил , что теперь сотрудники МЧС собираются поднять корпус Ми-8 на поверхность. Будут проведены все следственные действия с бортом. Кроме того спасатели таким образом предотвратят возможные негативные последствия для экологии.

Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолёта на Курильском озере, — написал Солодов.

Ми-8 рухнул во время туристической прогулки. Он упал в Курильское озеро 12 августа. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек сумели сами спастись, им пришлось выплывать с глубины примерно девяти метров. Они находились ближе к хвосту вертолёта во время крушения.

Двое выживших сейчас в реанимации, четверо не пострадали. Ведётся расследование дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.