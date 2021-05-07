Танк загорелся во время репетиции парада Победы в Уфе

https://static.news.ru/photo/6a524b60-af6e-11eb-8cee-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Лёгкий ретро-танк Т-26 загорелся на генеральной репетиции парада к Дню Победы в Уфе. Топливо разилось на корпус и воспламенилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.

Водитель сам сумел потушить пламя до приезда пожарных. Прибывшие на место происшествия сотрудники подразделений МЧС смыли топливо с асфальта и пролили место возгорания.

Видео возгорания танка во время репетиции парада появилось в нескольких Telegram-каналах. На кадрах видно, что машина дымится на ходу, а когда сворачивает, то внутри полыхает огонь.

Парад военной техники пройдёт в Уфе в День Победы 9 мая. Генеральная репетиция состоялась 7 мая.

В Москве прошла генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ещё раз военные отработали все движения. Пешие парадные расчёты численностью более 12 тысяч военных, механизированная колонна военной техники прошли заданным маршрутом.

Как сообщалось ранее, в столицу из подмосковного Алабино доставлена военная техника, которая примет участие в параде Победы 9 мая на Красной площади. Безопасность движения обеспечивали десятки экипажей военной автомобильной инспекции.