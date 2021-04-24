В Москву прибыла военная техника для участия в параде: фото

В столицу из подмосковного Алабино доставлена военная техника, которая примет участие в параде Победы 9 Мая на Красной площади. Безопасность движения обеспечивали десятки экипажей военной автомобильной инспекции.

Сначала в столицу была переброшена колонна из более чем 200 единиц колёсной техники, включаящая зенитный ракетный комплекс «С-400», ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», бронеавтомобили «Тайфун».

Кроме того, в Москву были доставлены танки «Армата», а также Т-34-85, Т-90М.

Ещё одна колонна гусеничной техники, включающая более 100 единиц, прибыла на железнодорожную станцию «Пресня». В её состав входили боевые машины БМД-4М, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и «Тор-М2», а также другие вооружения.

О том, как колонны с военной техникой прибывали в Москву, — в фотогалерее NEWS.ru.

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