Свыше ста литров топлива могло вылиться в Байкал с накренившегося судна

https://static.news.ru/photo/158400a4-c803-11ea-86d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Объём топлива, которое попало в озеро Байкал с накренившегося из-за шторма судна, может превышать сто литров.

Собственник утверждает, что это всего несколько десятков литров, но по пятну можно судить, что больше, — сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Специалисты уже взяли пробы воды и устанавливают степень ущерба. Кроме того, проверяется, насколько причал соответствует нормам безопасности, передаёт РИА Новости.

Ранее в прокуратуре сообщили, что накренившийся катер был пришвартован к причалу в посёлке Хужир. К работам по установке ущерба привлечены органы внутренних дел, Росприроднадзора, Росрыболовства, МЧС и речного регистра. После выяснения личностей виновников происшествия будет решён вопрос об их персональной ответственности.

Как писал NEWS.ru, в конце мая 2020 года на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Вторая авария произошла 12 июля. В результате разгерметизации трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз», в грунт попало более 44 тонн авиатоплива, которое перекачивалось с баржи. Разгерметизация продолжалась около 15 минут.