Свыше 30 человек пострадали в ДТП на севере Германии

https://static.news.ru/photo/a5f8d70e-f4cc-11ea-80e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Bulling via www.imago-images.de/Global Look Press

Свыше 30 граждан получили травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла 12 сентября 2020 года на севере ФРГ, недалеко от населённого пункта Вёббельн (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания), передаёт местная полиция.

По предварительным данным, серьёзные повреждения зафиксированы у троих человек, но их жизни ничего не угрожает, пишет портал DPA. Все раненные госпитализированы в ближайшие лечебные учреждения. ЧП произошло на пригородной трассе. Предположительно, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги. По информации силовиков, шофёр уснул за рулём. Других деталей ДТП не приводится.

Накануне австралийский суд отправил в тюрьму на 6,5 года некоего Саймона Ту, который, управляя фургоном, повредил два припаркованных полицейских автомобиля и скрылся с места ДТП. Инцидент произошёл в июле 2019 года в Сиднее. Тогда правоохранители в течение часа нашли виновника аварии. Мужчина мог бы отделаться обвинением в небрежном вождении и в совершении ДТП, если бы не одно пикантное обстоятельство. В фургоне полицейские нашли 273 килограмма метамфетамина на $145 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер из Волгограда Дарья Канова и её бойфренд Исаак насмерть разбились в Китае. Ехавшую на скутере пару сбил легковой автомобиль. Инцидент произошёл 5 сентября в ночное время на мосту «Эпоха» в городе Хайкоу — столице провинции Хайнань. Машина врезалась в скутер сзади и переехала блогера и её друга.