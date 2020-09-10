Российский блогер погибла в ДТП в Китае

https://static.news.ru/photo/443bd9ca-f360-11ea-a660-fa163e074e61_660.jpg Дарья Канова Фото: konphetti/instagram.com

Блогер из Волгограда Дарья Канова и её бойфренд Исаак насмерть разбились в Китае. Ехавшую на скутере пару сбил легковой автомобиль.

Инцидент произошёл 5 сентября в ночное время на мосту «Эпоха» в городе Хайкоу — столице провинции Хайнань. Машина врезалась в скутер сзади и переехала блогера и её друга. Как установила полиция, водитель автомобиля в момент аварии был пьян.

Канова и её бойфренд скончались от полученных травм на месте происшествия до приезда медиков. Русская община в Китае пытается связаться с родными девушки для отправки тела на родину, сообщает V1.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что известный бьюти-блогер и звезда YouTube Итан Питерс скончался в возрасте 17 лет. По словам его друзей, причиной смерти стали наркотики.