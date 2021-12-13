Священник допустил, что взрыв в монастыре произошёл из-за унижений юноши

Священник РПЦ и психолог Андрей Лоргус (отец Андрей) в разговоре с NEWS.ru допустил версию о том, что 18-летний подросток Владислав С. мог подорвать самодельное взрывное устройство на территории серпуховского женского монастыря из-за унижений со стороны других людей. Собеседник отметил — главное, что подростки могут сделать — «не молчать».

Главное, что подростки могут сделать — не молчать, потому что сами решить эту проблему они не могут мирным образом. Они должны говорить об этом родителям, учителям. Главное дело подростков — не молчать. Основная забота об этом лежит на взрослых, на учителях, на администрации школы. Не подростки в полной степени отвечают за себя, а взрослые отвечают за подростков. Это главная форма. Поэтому нужно разговаривать с ними, вникать, разбираться, и это главный ключ к решению проблемы, — добавил Андрей Лоргус.

При взрыве в женском монастыре в Серпухове пострадали 12 человек, один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии. Отмечается, что по факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Инцидент произошёл 13 декабря. Самодельное взрывное устройство на территорию обители пронёс 18-летний выпускник церковно-приходской школы, он погиб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что жизням подростков, пострадавших при взрыве на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове, ничего не угрожает. По его словам, все экстренные службы отреагировали оперативно.

По одной из версий, мотивом нападения стала личная неприязнь бывшего ученика церковно-приходской школы при религиозном учреждении к педагогам.