https://static.news.ru/photo/23416712-b8b5-11e9-82e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Супругу бывшего президента Крыма Юрия Мешкова обокрали во время отдыха в Турции.

Дочка политика Марианна Мешкова сообщила, что это случилось в одном из турецких ресторанов. По её словам, у мачехи из сумки вытащили все документы супруга, а также банковские карточки, наличные средства и мобильный телефон.

К ней подсели соотечественники. Ей стало плохо, потом её отнесли в номер. Когда проснулась, обнаружила пропажу всего, — цитирует « Интерфакс » слова Мешковой.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас ищут преступников.

Ранее News.ru писал, что Мешкову стало плохо, когда он находился в Турции на отдыхе с женой. Местные врачи диагностировали инсульт. Экс-президента ввели в искусственную кому. Сейчас он находится в сознании. Его здоровью ничего не угрожает.