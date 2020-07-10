Супругов осудили за насилие над 10-летними близнецами в Магадане

Состоящих в браке мужчину и женщину признали виновными в регулярном сексуальном насилии над несовершеннолетними, являющимися племянниками осуждённой.
Суд получил доказательства того, что в период с июня 2017 года по июль 2018-го супруги у себя дома неоднократно осуществляли насильственные действия сексуального характера в отношении племянников женщины, детей её родной сестры. В правоохранительные органы обратились сотрудники социально-реабилитационного центра, в который детей отправили после изъятия их из семьи, — близнецы рассказали о пережитом психологам центра. Их мать также предстанет перед судом за неисполнение своих родительских обязанностей.
В процессе расследования выяснилось, что мать несовершеннолетних регулярно злоупотребляла спиртным, бросала детей без еды и оставляла их на чужих людей, а также не занималась их воспитанием и образованием — у детей выявлены педзапущенность, низкий уровень знаний об окружающем мире, их развитие соответствует уровню пятилетнего ребёнка,
Также следователем вынесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. К дисциплинарной ответственности привлечены руководители отдела опеки и попечительства, а также департамента образования мэрии Магадана.
Суд назначил семейной паре наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима. 33-летнему мужчине предстоит провести в тюрьме 15 лет, 39-летней женщине — 13.
Как писал NEWS.ru ранее, пропавшая на Сахалине 6 июля восьмилетняя Вика Теплякова найдена мёртвой 10 июля. Задержаны подозреваемые в её убийстве.
Добавьте наши новости в избранные источники