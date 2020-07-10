Супругов осудили за насилие над 10-летними близнецами в Магадане

https://static.news.ru/photo/3bd7e620-c278-11ea-866d-fa163e074e61_660.jpg Фото: sk.magadan/vk.com

Состоящих в браке мужчину и женщину признали виновными в регулярном сексуальном насилии над несовершеннолетними, являющимися племянниками осуждённой.

Суд получил доказательства того, что в период с июня 2017 года по июль 2018-го супруги у себя дома неоднократно осуществляли насильственные действия сексуального характера в отношении племянников женщины, детей её родной сестры. В правоохранительные органы обратились сотрудники социально-реабилитационного центра, в который детей отправили после изъятия их из семьи, — близнецы рассказали о пережитом психологам центра. Их мать также предстанет перед судом за неисполнение своих родительских обязанностей.

В процессе расследования выяснилось, что мать несовершеннолетних регулярно злоупотребляла спиртным, бросала детей без еды и оставляла их на чужих людей, а также не занималась их воспитанием и образованием — у детей выявлены педзапущенность, низкий уровень знаний об окружающем мире, их развитие соответствует уровню пятилетнего ребёнка, сообщает управление СК РФ по Магаданской области.

Также следователем вынесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. К дисциплинарной ответственности привлечены руководители отдела опеки и попечительства, а также департамента образования мэрии Магадана.

Суд назначил семейной паре наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима. 33-летнему мужчине предстоит провести в тюрьме 15 лет, 39-летней женщине — 13.

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