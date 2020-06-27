Суицид главы «Пионера» оказался не связан с финансовым состоянием компании

https://static.news.ru/photo/e092dc02-b87c-11ea-948e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Грудин Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Самоубийство главы девелоперской фирмы «Пионер» Андрея Грудина никак не связано с финансовым состоянием компании. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы застройщика.

С деятельностью фирмы уход из жизни её основателя тоже не связан, заметили в «Пионере». Как подчеркнули в пресс-службе, по итогам прошлого года компания достигла рекордных показателей по объёму выручки — 40 млрд рублей. Чистая прибыль за 12 месяцев составила 7,6 млрд рублей. Аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации, возрос до 11,6 млрд рублей, а соотношение чистого долга к нему — 0,7. По информации на 30 июня 2020 года, исходя из предварительных оценок, данный показатель остался бы на уровне 1,2. Средняя отметка для сектора недвижимости в настоящий момент — 1,5.

Указанные сведения означают, что «Пионер» находится в устойчивом финансовом положении. У компании завершается строительство четырёх объектов на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Работа ведётся в рамках намеченного графика.

В портфеле группы — 3 млн кв. м реализованных и текущих проектов, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы «Пионера».

Андрею Грудину был 51 год. До 2001 года он являлся руководителем и акционером компании «Петростройкомплект» (Главленинградстрой), в 2001-м основал совместно с партнёрами группу компаний «Пионер», занимающуюся в основном строительством апарт-отелей в Санкт-Петербурге и Москве. Указом мэра столицы в августе 2012 года был удостоен звания «Почётный строитель города Москвы».

У него остались жена и трое детей. Тело Грудина в 00:10 в ночь на субботу обнаружила супруга мужчины в его кабинете в здании по адресу: улица Малая Пироговская, дом 3. Рядом с ним женщина нашла пистолет. Она попросила о помощи друга, который и вызвал на место происшествия полицию.

Как ранее передавал NEWS.ru, причиной смерти Грудина стало самоубийство. В последнее время он страдал от депрессивного расстройства. В своей предсмертной записке глава ГК попросил в случившемся никого не винить.