Суд в Тульской области отправил в колонию 17-летнего серийного насильника

https://static.news.ru/photo/86ad86d2-b3d7-11ea-9fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

17-летний подросток из Тульской области осуждён за изнасилование двух женщин и маленькой девочки.

Об этом сообщает «Регион Online» со ссылкой на СУ СКР по региону. Все преступные деяния молодой человек совершил в городе Узловая в сентябре 2019 года. Первую жертву — взрослую женщину — он затащил в подъезд и там надругался над ней. Второе преступление подросток осуществил в тамбуре местного спортивного комплекса. Там он «совершил действия сексуального характера», как назвали это в СУ СКР, в отношении местной жительницы, которая, однако, смогла дать отпор насильнику и тот сбежал.

Следующей жертвой стала 14-летняя знакомая подростка. Он набросился на неё на улице и снова «совершил действия сексуального характера». Девочка сумела оказать сопротивление и преступник сбежал.

Суд признал несовершеннолетнего насильника виновным в инкриминируемых ему деяниях и отправил в воспитательную колонию на пять лет.

Как ранее писал NEWS.ru, в Севастополе правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого в серии изнасилований, первое из которых произошло в 2014 году. Жертвами насильника стали не менее 10 девушек, некоторые из которых были несовершеннолетними.