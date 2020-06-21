Суд в Тульской области отправил в колонию 17-летнего серийного насильника

17-летний подросток из Тульской области осуждён за изнасилование двух женщин и маленькой девочки.
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Следующей жертвой стала 14-летняя знакомая подростка. Он набросился на неё на улице и снова «совершил действия сексуального характера». Девочка сумела оказать сопротивление и преступник сбежал.
Суд признал несовершеннолетнего насильника виновным в инкриминируемых ему деяниях и отправил в воспитательную колонию на пять лет.
Как ранее писал NEWS.ru, в Севастополе правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого в серии изнасилований, первое из которых произошло в 2014 году. Жертвами насильника стали не менее 10 девушек, некоторые из которых были несовершеннолетними.
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