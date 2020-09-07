Стало известно о состоянии заблудившихся в горах Сочи детей

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Медики рассказали о самочувствии детей, заблудившихся в горах Адлерского района Сочи. Как сообщила главврач ГБУЗ «Городская больница N 8» Марина Бралюк, госпитализация никому из них не потребовалась.

Все 8 детей доставлены сейчас сюда в хорошем состоянии. Их жизни и здоровью ничего абсолютно не угрожает. Оказана первая помощь: просто поговорить, успокоить, утеплить. Дальнейшее наблюдение мы будем осуществлять, — приводит её слова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи нашли пропавших в горах Адлерского района восьмерых детей. Они сами вышли на связь и сообщили, что живы. Один из потерявшихся смог дозвониться маме и сообщить о местонахождении. Их эвакуировали вертолётом.

Связь с отправившимся в горы отрядом прервалась 6 сентября. Утром путешественники в составе 11 человек, из которых восемь — дети в возрасте от 10 до 17 лет, выдвинулись из посёлка Эсто-Садок, расположенного неподалёку от Красной Поляны, к озеру в районе Роза Пик, расположенному на высоте 2320 метров над уровнем моря на южном склоне курорта «Роза Хутор». В условленное время вечером туристы не вернулись.

В городе был развёрнут оперативный штаб. К поискам пропавших, которые длились более 12 часов, были привлечены конные отряды и вертолёт. По информации мэра города Алексея Копайгородского, причиной потери связи с туристами стал сход с маршрута следования.