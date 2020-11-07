Стало известно, кто погиб вместе с корреспондентом НТВ в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/eb3695aa-2162-11eb-be97-fa163e074e61_660.jpg Александр Колтовой Фото: instagram.com/koltovoy

СМИ назвали имя женщины, погибшей в вместе с корреспондентом НТВ Александром Колтовым в авиакатастрофе в Подмосковье. Женщину зовут Наталья Климова, ей было 33 года.

Самолёт Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. Он рухнул на землю из-за неисправности двигателей, пишет РИА Новости. После падения воздушное судно вспыхнуло.

В момент падения считалось, что на борту находились телеведущий Александр Колтовой с супругой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram сообщила, что супруга её коллеги Александра Колтового жива. В разбившемся самолёте вместе с Колтовым был другой человек, отметила Кудрявцева.