Стали известны подробности ДТП с вахтовым автомобилем на Камчатке

https://static.news.ru/photo/e0731a04-e8e0-11ea-956a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель вахтового автомобиля «Нефаз 4208» был пьян, когда машина попала в ДТП и при этом пострадали 11 человек. Это подтвердили в региональном УМВД.

Авария произошла 27 августа в Соболевском районе на 7-м км внутрипромысловой дороги Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения, в машине ехали 23 пассажира. В какой-то момент автомобиль перевернулся на правый бок, в результате пострадали 11 человек, включая самого 58-летнего водителя. Семь человек госпитализированы, сообщает РИА Новости.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два человека пострадали при опрокидывании прогулочного внедорожника в Крыму. Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, авария произошла на юго-востоке полуострова в районе мыса Меганом.