Стали известны подробности ДТП с вахтовым автомобилем на Камчатке

Водитель вахтового автомобиля «Нефаз 4208» был пьян, когда машина попала в ДТП и при этом пострадали 11 человек. Это подтвердили в региональном УМВД.
Авария произошла 27 августа в Соболевском районе на 7-м км внутрипромысловой дороги Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения, в машине ехали 23 пассажира. В какой-то момент автомобиль перевернулся на правый бок, в результате пострадали 11 человек, включая самого 58-летнего водителя. Семь человек госпитализированы,
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Ранее NEWS.ru сообщал, что два человека пострадали при опрокидывании прогулочного внедорожника в Крыму. Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, авария произошла на юго-востоке полуострова в районе мыса Меганом.
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