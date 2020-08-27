Внедорожник с туристами перевернулся в Крыму

https://static.news.ru/photo/5040e6a2-e870-11ea-8e76-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.rk.gov.ru

Два человека пострадали при опрокидывании прогулочного внедорожника в Крыму. Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, авария произошла на юго-востоке полуострова в районе мыса Меганом.

По прибытии установлено, что водитель автомобиля УАЗ-469, осуществляя спуск, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги и опрокидывание автомобиля, — цитирует его РИА Новости.

По данным «Крым.News», cообщение об аварии поступило на пульт спасателей в 12:05.

Отмечается, что машина несколько раз перевернулась, а затем ударилась о дерево, которое и остановило её дальнейшее падение со склона. На место оперативно прибыли сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», которые оказали туристам психологическую помощь.

Всех пострадавших доставили к автомобилю скорой помощи, двоим потребовалась госпитализация. Их отвезли в Судакскую городскую больницу. Остальным туристам помощь оказали на месте. Их травмы оказались незначительными: они получили ссадины и ушибы. Всего в автомобиле находились семь человек, включая 10-летнего ребёнка.

Ранее, как писал NEWS.ru, две девочки и два мальчика 4, 7, 9 и 14 лет пострадали в результате ДТП в Екатеринбурге. Они попали под колёса иномарки на пешеходном переходе. Инцидент произошёл на улице Бахчиванджи. Наезд на детей допустил водитель автомобиля Renault Sandero, двигавшийся со стороны посёлка Арамиль в сторону населённого пункта Исток. Пострадавшие были доставлены в детскую больницу. Врачи диагностировали у них черепно-мозговые травмы, переломы костей, а также ссадины и ушибы.