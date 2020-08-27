Четверо детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/575c87a4-e869-11ea-8ad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две девочки и два мальчика четырёх, семи, девяти и 14 лет пострадали в результате ДТП в Екатеринбурге. Они попали под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Инцидент произошёл на улице Бахчиванджи. Наезд на детей допустил водитель автомобиля Renault Sandero, двигавшийся со стороны посёлка Арамиль в сторону населённого пункта Исток.

Пострадавшие были доставлены в детскую больницу. Врачи диагностировали у них черепно-мозговые травмы, переломы костей, а также ссадины и ушибы.

Виновник аварии за шесть лет водительского стажа 11 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В большинстве случаев — за превышение скорости. На участке дороге, где был совершён наезд максимально разрешённая скорость движения составляет 20 км/ч. По словам водителя, он ехал со скоростью около 60 км/ч. Кроме того, из-за яркого солнца и ремонта дороги не понял, что приближается к нерегулируемому переходу.

По факту ДТП проводится прокурорская проверка, сообщает РИА Новости.

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