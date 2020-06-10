Экс‑чиновница отсудила у семьи сбитого ребёнка деньги на ремонт машины

https://static.news.ru/photo/0ae9f23e-ab2f-11ea-bd25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мурманская экс‑чиновница Лилия Хоруженко сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей на ремонт своей машины.

Как сообщает KP.RU инцидент произошёл в июне 2018 года в деревне Юркино. Хоруженко сбила 12-летнего Генриха Ширшова, катавшегося на велосипеде. Отмечается, что у ребёнка оказались выбиты зубы, диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.

ГИБДД посчитала, что экс-чиновница не виновата в аварии, потому что мальчик выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. Хоруженко потребовала деньги за ремонт автомобиля, на котором оказалось несколько царапин. Октябрьский районный суд Мурманска принял сторону бывшей сотрудницы министерства образования и науки. Семья мальчика намерена обжаловать это решение.

Как писал NEWS.ru, Верховный суд России восстановил в статусе мирового судью из Дагестана, который ударил оскорбившего его мать мужчину во время дорожного конфликта. Его действия посчитали оправданными.