Спасатели установили местонахождение 14 тел погибших на «Листвяжной»

Горноспасатели установили местонахождение 14 тел погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Поиск ещё 15 шахтёров продолжается, сообщает РИА Новости.

О местоположении тел погибших под землёй людей агентству рассказал генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС Николай Медведев.

В настоящее время известно местонахождение 12 шахтёров и двух горноспасателей, поиск 15 шахтёров продолжается, — пояснил Медведев.

За сутки спасатели подняли на поверхность 11 тел погибших. Всего же на момент взрыва метана 25 ноября и последовавшего затем задымления в шахте находились 285 человек. Большую часть людей удалось вывести, но отправившиеся за остальными горноспасатели были отозваны из-за угрозы взрыва. В результате погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие контроля со стороны руководства шахты «Листвяжная» стало причиной аварии. Согласно отчёту СК, результаты работы датчиков в шахте фальсифицировались, за основу брали показатели приборов на поверхности.