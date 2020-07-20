Спасатели потушили пожар в здании управления МВД на транспорте в Ярославле

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Двое мужчин погибли в ДТП в Белоруссии. Ими оказались два брата. Одному 24 года, другому — 32. Они ехали на одном мотоцикле Suzuki, за рулём был младший. В них врезался грузовик «МАЗ». По предварительным данным, шофёр большегруза не заметил двухколёсный транспорт. В ДТП он не получил травм. По информации силовиков, мотоциклисты превысили скорость.

От полученных травм на месте ДТП погибли 24-летний водитель и 32-летний пассажир мотоцикла, — рассказали в правоохранительных органах Белоруссии порталу «Регион Online». Проверка по факту произошедшего продолжается, но по правилам...