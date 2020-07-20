Происшествия

Спасатели потушили пожар в здании управления МВД на транспорте в Ярославле

18:22, 19 июля 2020 63
Фото: mchs.yaroslavl/vk.com

В Ярославле произошёл пожар в здании Северного линейного управления МВД на транспорте. В настоящее время возгорание потушено, его причина устанавливается.

Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону, инцидент произошёл по адресу: улица Ухтомского, 7. У здания загорелась кровля. Сейчас спасатели проливают конструкции.

В результате происшествия никто не пострадал. Видео пожара очевидцы опубликовали в соцсетях.

Как сообщал ранее NEWS.ru, врачи роддома № 1 Алма-Аты самостоятельно потушили пожар в реанимации. Возгорание электропроводки в реанимационном отделении произошло в ночь на 19 июля. Дежурившие сотрудники медучреждения оперативно эвакуировали восемь новорождённых детей и с помощью порошкового огнетушителя погасили пламя до прибытия пожарных. В результате инцидента никто не пострадал. В городском департаменте по ЧС поблагодарили руководство и персонал роддома за бдительность и высокий профессионализм. Участников ликвидации возгорания представят к наградам.

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