Спасатели на Эльбрусе ищут пропавшую альпинистку из Петербурга

https://static.news.ru/photo/98c58406-1583-11eb-91db-fa163e074e61_660.jpg Фото: 26.mchs.gov.ru

Спасатели несколько суток ищут пропавшую на северном склоне горы Эльбрус 30-летнюю альпинистку из Санкт-Петербурга. Участницу восхождения в районе скал Ленца на высоте 4200 метров над уровнем моря потеряли 19 октября во время спуска.

Поиски альпинистки будут возобновлены 24 октября в 07:30 мск, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Группа альпинистов из 16 человек, включая трёх гидов, начала восхождение на восточную вершину 18 октября. Когда испортилась погода, было решено возвращаться в лагерь. В него не вернулась тройка альпинистов, замыкавшая группу при спуске. Утром 20 октября двое из них в лагере всё-таки появились.

Ранее NEWS.ru сообщал, что незрячий блогер из Московской области Иван Ерхов отважился на экстремальный прыжок с канатом в Сочи. Впереди его ждала 207-метровая пропасть в Skypark AJ Hackett. Молодой человек потерял зрение в 25 лет, однако не отчаялся — он стал вести блог на YouTube, исполняя свои мечты. Ещё одно яркое достижение в жизни блогера — это покорение горы Эльбрус. К восхождению юноша готовился два года.