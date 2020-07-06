В Роскосмосе подтвердили задержание советника по подозрению в госизмене

https://static.news.ru/photo/b888d988-c028-11ea-933e-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова задержали по подозрению в государственной измене, сообщили в госкорпорации. Его задержание не связано с текущей работой.

Сегодня следственными органами было проведено задержание советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сафронова И. И., — сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации уточнили, что Сафронову предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В настоящее время проводятся следственные мероприятия. По данным источника в силовых структурах, Сафронова задержали сотрудники ФСБ.

Как писал NEWS.ru, Сафронов до задержания работал на своей должности всего два месяца. В его задачи входило выстраивание информационной политики вокруг Роскосмоса и предприятий, входящих в его состав. Кроме того, Сафронов был куратором ряда специальных программ государственной корпорации. До перехода на работу в Роскосмос Сафронов был журналистом. С 2010 по 2019 год он был корреспондентом и спецкором в газете «Коммерсант». Затем на протяжении почти года Сафронов был специальным корреспондентом «Ведомостей». В бытность журналистом он освещал деятельность военного и военно-технического сотрудничества, проблематику оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.