Сотрудников «Матросской тишины» обвинили во взятках

https://static.news.ru/photo/647e5a6a-c781-11ea-b5b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Следствие по материалам прокуратуры возбудило уголовное дело в отношении двоих сотрудников СИЗО «Матросская тишина». Их обвиняют в получении взяток в размере 5 млн рублей.

По версии прокуроров, должностные лица систематически получали деньги от заключённых. За это они позволяли зекам незаконно перемещать на территорию изолятора алкоголь, сим-карты и другие предметы. Также один из предполагаемых преступников за деньги организовал встречу содержащихся в СИЗО лиц.

Всего с января по июнь 2019 года на их счета перевели больше 5 млн рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

Дело возбуждено по статьям о получении взятки, превышении должностных полномочий и вымогательстве, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Томске сотрудниками областного управления ФСБ задержан заместитель мэра Евгений Суриков. Он подозревается в получении взятки в размере не менее 300 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ. Максимальное наказание предполагает 15 лет лишения свободы.