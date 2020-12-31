Сотни батонов хлеба выбросили в реку в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/32f3891a-4d38-11eb-a399-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/groups/pdiaspora/

Жители Петербурга обнаружили сотни багетов, плывущих по реке Карповка. Батоны скапливались в полыньях в районе Карповского моста.

По одной из версий, таким образом от просроченной продукции избавился местный продуктовый магазин. На место обнаружения хлебобулочных изделий были направлены специалисты комитета по природопользованию правительства города, сообщает РЕН ТВ.

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Фото выброшенного в воду хлеба появилось в соцсети. Вскоре была проведена очистка местности от хлеба. Сейчас устанавливаются лица, сбросившие хлеб в реку. Проводится мониторинг близлежащих камер видеонаблюдения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Госдуму внесён законопроект, освобождающий от НДС безвозмездную передачу продуктов питания с истекшим сроком годности. По законодательству передача товара облагается НДС, поэтому благотворительность превращается в дополнительные расходы.