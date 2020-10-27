Соратник Марцинкевича найден мёртвым в лесу в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/30d39544-1868-11eb-a862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из соратников националиста Максима Марцинкевича найден мёртвым в лесу под Красногорском. В середине сентября стало известно о смерти самого Марцинкевича в СИЗО.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идёт о 36-летнем Артёме Костылёве. Его тело обнаружил грибник. Мужчина вызвал полицию, которая и установила личность. Рядом с трупом был рюкзак, предположительно, принадлежащий покойному.

Предположительно, Костылёв покончил с собой. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Костылёв, как отмечает информагентство, ранее активно общался с Марцинкевичем и снимался в его постановочных роликах.

Тело Марцинкевича было обнаружено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. СК предполагает, что националист покончил с собой. Его адвокат Алексей Михальчик заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве, писал NEWS.ru.