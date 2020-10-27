Соратник Марцинкевича найден мёртвым в лесу в Подмосковье

Один из соратников националиста Максима Марцинкевича найден мёртвым в лесу под Красногорском. В середине сентября стало известно о смерти самого Марцинкевича в СИЗО.
Как
Предположительно, Костылёв покончил с собой. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.
Костылёв, как отмечает информагентство, ранее активно общался с Марцинкевичем и снимался в его постановочных роликах.
Тело Марцинкевича было обнаружено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. СК предполагает, что националист покончил с собой. Его адвокат Алексей Михальчик заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве, писал NEWS.ru.