Общественники призывают не сбрасывать со счетов версию убийства Тесака

https://static.news.ru/photo/c96d329e-f822-11ea-acf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть лет назад ультраправый активист Максим Марцинкевич (Тесак) заявлял, что ни при каких обстоятельствах не покончит с собой. Он отмечал, что если такое случится, то «имейте в виду — это не я». Об этом напомнила директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Она считает, что сейчас нельзя сбрасывать со счетов эти его слова.

Сейчас много чего зависит от того, насколько эффективно и объективно пройдет расследование. Но при этом не надо забывать, что даже в случае если это суицид и итоговым расследование будет это подтверждено, он находился в полном подчинении властей, был в СИЗО, и всё равно ответственность лежит на сотрудниках, — сказала Таубина в беседе с NEWS.ru.

Тело Марцинкевича было найдено сегодня в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву. По некоторым данным, Тесак перед совершением суицида оставил предсмертную записку. Однако адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве.

Из опыта нашей работы: незаконное насилие, пытки случаются. Не говоря уже о суровых условиях содержания там. Доведение до суицида тоже возможно, бывают такие случаи, но они довольно трудно доказуемы. Трудно вообще говорить о том насколько это распространенная практика, я не готова утверждать что это постоянно происходит. Такие дела крайне сложно расследовать, а если нет достаточной воли к объективному и эффективному расследованию, в большинстве случаев всё заканчивается на вердикте „суицид“, — отметила Таубина, добавив, что защитить заключённого от произвола силовиков обычно может только адвокат.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту, писал NEWS.ru