Соловьёв объяснил, почему Ефремова посадили на восемь лет

https://static.news.ru/photo/316c647c-f1e4-11ea-a215-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал приговор суда Михаилу Ефремову, которого признали виновным в совершении смертельного ДТП. По его словам, если бы актёр искренне раскаялся, наказание могло быть менее суровым.

Я не понял часть приговора, где было сказано, что Ефремов раскаялся. Никакого раскаяния и близко не было. Для него просили 11 лет, а дали восемь. Я думаю, это справедливо, так как он не пытался скрыться с места преступления, — отметил он в интервью газете «Взгляд».

Он отметил, что дополнительные годы Ефремов «заработал», следуя советам своего адвоката Эльмана Пашаева, который полностью уничтожил его репутацию.

Далее будет обжалование приговора — это работа адвокатов. Но учитывая удивительные навыки юристов Ефремова, в результате обжалования он может получить ещё больший срок. Обычно сроки не увеличивают, но эти адвокаты, как мы убедились, могут многое, — заключил Соловьёв.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор Ефремову. Актёр получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что намерен обжаловать это решение, писал NEWS.ru.