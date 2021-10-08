Собчак рассказала о своём состоянии после ДТП с двумя погибшими

Телеведущая Ксения Собчак написала в своём Telegram-канале о самочувствии после ДТП в Адлере, в котором погибли два человека. У неё сотрясение мозга и многочисленные травмы. Кроме того, светская львица пребывает в «ужасе и шоке» от произошедшего.

Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясение, — отметила она.

Собчак рассказала, что автомобиль, в котором она ехала, ей не принадлежит, и водитель не её. Во время поездки телеведущая общалась в Zoom и водителя не подгоняла.

Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину, — написала ведущая.

Она добавила, что её директор вызвал скорую к месту ДТП, а также узнавал, требуется ли помощь другим участника аварии.

Ранее стало известно, что автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию в Сочи. ДТП произошло накануне вечером на трассе Адлер — Красная Поляна. В результате погибли два человека, ещё один пострадал. Сама Собчак никаких увечий не получила. После случившегося она пересела в другую машину и покинула место аварии. В тот же вечер она улетела из Сочи.

После аварии знаменитость опубликовала в Instagram пост о трёх правилах счастья. Один из её главных советов — умение сохранять чувство юмора в любой ситуации. Собчак уверяет, что это была отложенная публикация и её забыли снять.