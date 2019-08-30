https://static.news.ru/photo/7eafbdd2-cbf3-11e9-82d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области

Домашняя собака загрызла годовалого мальчика под Волгоградом. Инцидент произошёл 31 августа днём в Нехаевском районе области.

Мальчик, гуляя во дворе, забрёл на участок к соседям, у которых имелась собака. Животное сидело на цепи. Неожиданно пёс набросился на малыша. На крики ребёнка прибежала его мать, она сумела отбить агрессивного пса, однако спасти мальчика не удалось. От полученных травм он умер по дороге в больницу, передаёт « Волгоград Онлайн ». На месте трагедии работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства инцидента.

6 августа похожий случай произошёл в Воронежской области. Там собака загрызла годовалого ребёнка в гостях, куда малыш пришёл вместе с мамой, писал News.ru.