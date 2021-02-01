В Забайкалье мужчина изнасиловал тёщу

Житель Забайкальского края подозревается в изнасиловании своей тёщи. Мужчину задержали. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.
По данным издания sibnet.ru, насильником
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Подозреваемого арестовали на два месяца, сейчас он находится в СИЗО. Потерпевшей оказана медицинская помощь.
Ранее NEWS.ru писал о том, что суд во Франции принял решение не предъявлять обвинения в изнасиловании режиссёру Люку Бессону. Слушание состоялось в закрытом формате в Париже и продлилось пять часов. По итогам заседания Бессон был объявлен «ассистированным свидетелем» (во французском уголовном процессе это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым).