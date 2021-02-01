В Забайкалье мужчина изнасиловал тёщу

https://static.news.ru/photo/7c9be22a-6466-11eb-80d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Забайкальского края подозревается в изнасиловании своей тёщи. Мужчину задержали. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

По данным издания sibnet.ru, насильником оказался 38-летний житель посёлка КСК. На тёщу он напал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина сильно избил пожилую женщину, а после надругался над ней. Пострадавшая сообщила о случившемся в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Подозреваемого арестовали на два месяца, сейчас он находится в СИЗО. Потерпевшей оказана медицинская помощь.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд во Франции принял решение не предъявлять обвинения в изнасиловании режиссёру Люку Бессону. Слушание состоялось в закрытом формате в Париже и продлилось пять часов. По итогам заседания Бессон был объявлен «ассистированным свидетелем» (во французском уголовном процессе это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым).