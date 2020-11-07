СМИ узнали подробности жестокого убийства доцента РЭУ под Солнечногорском

https://static.news.ru/photo/1beaeaf4-222e-11eb-86d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь и внучка убитых доцента РЭУ имени Плеханова Виктории Борковской и её матери первой сообщила о происшествии. Инцидент произошёл в Солнечногорском районе Московской области.

В ночь на 7 ноября следователи обнаружили тела двух женщин 1953 и 1976 года рождения со следами многочисленных ранений. Также в доме была шестилетняя дочь Борковской со множеством колото-резаных ранений, пишет МК.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве. В качестве подозреваемого фигурирует 26-летний уроженец Таджикистана, которого женщины наняли для строительных работ, молодой человек уже был судим за грабёж.

По одной из версий, между Жасуржоном Усмоновым и хозяйкой дома в субботу, 7 ноября, должен был состояться расчёт. Вполне возможно, что в процессе этого произошёл конфликт. Преступник забрал из дома все ценности и скрылся.

Истекающая кровью девочка сумела с телефона матери набрать номер её друга и рассказать, что бабушка и мама истекают кровью, сама она ранена, а также попросила привезти бинты.

Мужчина сразу вызвал скорую и полицию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова окажет необходимую помощь семье убитой в Подмосковье преподавательницы Виктории Борковской, заявил и. о. ректора учебного заведения Иван Лобанов.