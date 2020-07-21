СМИ: террорист из Луцка поставил условие Зеленскому

https://static.news.ru/photo/34b36e0e-cb66-11ea-b67f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pershyjnews/facebook.com

Захвативший в заложники пассажиров автобуса в Луцке выдвинул требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он дал полчаса на то, чтоб глава государства записал видео, в котором признает себя террористом. Об этом рассказала женщина, которую террорист удерживает в заложниках.

Ей удалось позвонить в редакцию сайта «Первый» и сообщить, что злоумышленник требует видеообращение от Зеленского.

На его странице пусть сделает это видео, это пять минут времени займёт! Пять минут — и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Всё есть. Больше ничего он не просит, — рассказала отчаявшаяся женщина.

По её словам, злоумышленник сердится из-за того, что в прессе пишут о нём небылицы. Его ярость, в частности, вызывают сообщения о том, что он якобы состоял на учёте у психиатра.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Сейчас с террористом ведутся переговоры. Захватчик выдвигал требования о том, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами. Кроме того, он настаивал на публикациях об этом в СМИ.

По данным Службы безопасности Украины, в автобусе находится около 10 заложников. Площадь с автобусом оцеплена, её контролируют снайперы. На месте происшествия находятся министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и первый заместитель председателя СБУ — руководитель Антитеррористического центра Руслан Баранецкий. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование ситуации с заложниками под особый контроль.

В Нацполиции Украины сообщили, что личность мужчины установлена, это 44-летний житель Ровенской области. Все страницы в соцсетях злоумышленника были созданы недавно. В них мало публикаций. В Twitter он вёл аккаунт под ником Максим Плохой. Вскоре после захвата заложников администрация сервиса его заблокировала, писал NEWS.ru.

Сейчас с террористом ведутся переговоры. Мужчина угрожает устроить взрывы. По его словам, при нём в автобусе находятся две бомбы, ещё одна спрятана в людном месте города.