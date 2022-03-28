РИА Новости: стрелявшая в детсаду в Красноярске до этого убила отца

20-летняя девушка, которая ворвалась с ружьём в красноярский детсад и выстрелила в стену, перед этим убила отца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, она недавно полностью изменила имя, фамилию и отчество. Оружие девушка получила на своё новое имя.

Перед тем как устроить стрельбу в детском саду, девушка застрелила своего отца, — сказал источник агентства.

Он добавил, что она использовала оружие 12-го калибра МР-135.

20-летняя девушка 28 марта пришла в детский сад и открыла огонь из ружья. Она выстрелила в стену. В результате происшествия никто не пострадал. Стрелявшую задержал сотрудник дошкольного учреждения, после этого девушку доставили в отделение полиции.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотивы девушки неизвестны.

По информации портала NGS24, девушка в момент происшествия находилась в неадекватном состоянии и кричала, что в детских садах принижается роль женщины, а рожать детей должны мужчины.