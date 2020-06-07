СМИ: обстрелявший полицейских москвич оказался психически нездоров

Мужчина, который вечером 7 июня начал стрелять по прохожим и полицейским на юго-востоке Москвы, имеет психические заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Стрелявший на улице Строителей имеет психические заболевания, — заявил собеседник агентства.
На данное время дебошир всё ещё не задержан.
Как писал NEWS.ru, мужчина начал стрелять из окна многоквартирного дома из неустановленного оружия. Один полицейский ранен.
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