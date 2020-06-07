СМИ: обстрелявший полицейских москвич оказался психически нездоров

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Полицейский ранен в ходе стрельбы, устроенной неизвестным мужчиной на юго-западе Москвы. Мужчина стрелял из окна жилого дома № 5 по улице Строителей.

Дебошир выстрелил несколько раз. Известно, что в это время он был пьян, сообщает ТАСС. Вид оружия пока не установлен, подробности тоже неизвестны. Позже СМИ сообщили, что ранение получил не сотрудник...