СМИ назвали имя полицейского, крышевавшего банду сутенёров в Екатеринбурге

Уральские журналисты назвали имя полицейского, который, как предполагается, крышевал банду сутенёров в Екатеринбурге. Это майор Павел Хамрин, работавший в отделе по борьбе с оргпреступностью областного главка.
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По предварительным данным, в отношении Хамрина возбуждено дело о мошенничестве. Следственный комитет по Свердловской области не стал комментировать изданию проходящее расследование по этому делу. По данным источника e1.ru в силовом ведомстве, Павел Хамрин до сих пор числится в штате сотрудников, но сейчас находится в отпуске.
В мае силовики задержали братьев Андрея и Александра Колосовых, а также Павла Стоцкого. По версии следствия, на них работали около сотни проституток. Бандиты запугивали девушек, считают сыщики, поэтому те боялись обращаться в полицию. Сначала один из братьев взял вину на себя, но позже решил сотрудничать со следствием. После этого его нашли в камере мёртвым.
Ранее NEWS.ru писал, что суд в Екатеринбурге отпустил под домашний арест трёх бывших сотрудников полиции Андрея Бессарабова, Вячеслава Тропинина и Вадима Мустафова, обвиняемых в изнасиловании девушки. Все фигуранты уголовного дела отрицают версию следствия о совершении насильственных действий сексуального характера. По словам предполагаемых преступников, девушка, над которой они надругались в полицейской машине, оказывала им интимные услуги за деньги.
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