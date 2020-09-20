СМИ назвали имя полицейского, крышевавшего банду сутенёров в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/e117c03c-fb09-11ea-bb50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уральские журналисты назвали имя полицейского, который, как предполагается, крышевал банду сутенёров в Екатеринбурге. Это майор Павел Хамрин, работавший в отделе по борьбе с оргпреступностью областного главка.

Об этом сообщает издание e1.ru. После спецоперации по задержанию банды на него было написано заявление в следственный отдел Верх-Исетского района. Потерпевшие указали несколько эпизодов, где он помогал сутенёрам вымогать деньги. Также потерпевшие утверждают, что в 2013 году Хамрин помог переквалифицировать одно дело с группового разбоя на причинение тяжкого вреда, за что получил несколько миллионов рублей.

По предварительным данным, в отношении Хамрина возбуждено дело о мошенничестве. Следственный комитет по Свердловской области не стал комментировать изданию проходящее расследование по этому делу. По данным источника e1.ru в силовом ведомстве, Павел Хамрин до сих пор числится в штате сотрудников, но сейчас находится в отпуске.

В мае силовики задержали братьев Андрея и Александра Колосовых, а также Павла Стоцкого. По версии следствия, на них работали около сотни проституток. Бандиты запугивали девушек, считают сыщики, поэтому те боялись обращаться в полицию. Сначала один из братьев взял вину на себя, но позже решил сотрудничать со следствием. После этого его нашли в камере мёртвым.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Екатеринбурге отпустил под домашний арест трёх бывших сотрудников полиции Андрея Бессарабова, Вячеслава Тропинина и Вадима Мустафова, обвиняемых в изнасиловании девушки. Все фигуранты уголовного дела отрицают версию следствия о совершении насильственных действий сексуального характера. По словам предполагаемых преступников, девушка, над которой они надругались в полицейской машине, оказывала им интимные услуги за деньги.