СМИ: 27-летний внук Элвиса Пресли обнаружен мёртвым

https://static.news.ru/photo/1dc60996-c4a8-11ea-b90f-fa163e074e61_660.jpg Фото: violet_skyx/twitter.com

Бенжамин Кио, внук «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли, найден мёртвым в своей квартире в американском городе Калабасас (штат Калифорния).

Об этом сообщил Роджер Видиновски, менеджер его матери Лизы Марии Пресли. По данным осведомлённых источников в правоохранительных органов, Бенджамин выстрелил в себя, передаёт KMZ.

Она (Лиза Пресли — NEWS.ru) полностью разбита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей её жизни, — сказал менеджер матери погибшего.

О Бенджамине мало что известно, кроме того факта, что он родился в знаменитой семье. Молодой человек — сын дочери Пресли и музыканта Дэнни Кио, а его сестра — актриса Райли Кио, которая снимается во многих фильмах ужасов и инди-фильмах, включая «Сторожку» 2019 года.

Кио так же, как и его знаменитый дед, был музыкантом, он даже заключил контракт на запись в 2009 году на сумму $5 миллионов, но он не распространялся о себе в соцсетях. Один из последних раз, когда его видели с семьей, — мероприятие по случаю годовщины смерти его дедушки, прошедшее в Грейсленде — поместье Пресли в Мемфисе, США.

Элвис Пресли — один из самых коммерчески успешных исполнителей XX века, он скончался в 1977 году.

Как писал NEWS.ru ранее, умер актёр фильма «Железное небо» Тило Прюкнер. Прюкнер неожиданно скончался 2 июля, однако его семья объявила об этом лишь сейчас. Отмечается, что актёр страдал от сердечной недостаточности.