https://static.news.ru/photo/a639f0cc-5afd-11ea-9160-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики задержали 21-летнего жителя Мартыновского района Ростовской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник. Мужчину заподозрили в публикации комментариев, оправдывающих терроризм и насилие в школах.

Собеседник агентства уточнил, что дело возбуждено по уголовной статье 205.2 — о призывах к террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма. При этом в «Интерфаксе» подчеркнули, что информация о задержании не подтверждена официально.

Задержанный молодой человек состоял в нескольких сообществах и группах, члены которых поддерживают и оправдывают стрельбу и прочие насильственные действия в школах и других общественных местах, в частности, те случаи, которые имели место в России. <...> Молодой человек оправдывал подобные действия в комментариях в соцсетях, — говорится в сообщении.

Издание связало задержание с массовым убийством в Керченском политехническом колледже.

Как писал NEWS.ru, 17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой колледжа, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Погиб 21 человек, считая стрелка.