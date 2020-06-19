Следователи рассматривают убийство как причину гибели ребёнка в Красноярске

https://static.news.ru/photo/fa3d8b80-b222-11ea-9bc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи выдвинули версию, что в смерти шестилетнего мальчика, тело которого нашли в начале июня на берегу Енисея, может быть виновен 12-летний подросток.

Об этом сообщает Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю. Изначально уголовное дело было возбуждено по факту исчезновения мальчика. После обнаружения тела следователи рассматривали в том числе и версию криминального характера гибели ребёнка. После допроса более 20 свидетелей, многочисленных экспертиз и исследований, изучения 80 гигабайт видео с камер наблюдения следствие получило доказательства того, что в день пропажи мальчик ушёл с детской площадки в компании 12-летнего подростка.

По предварительной версии, 1 июня около 19 часов (15:00 мск) шестилетний мальчик и его спутник пришли на остров Татышев, который расположен на Енисее в городской черте Красноярска. Между ними произошла ссора, в ходе которой старший ребёнок толкнул младшего в воду, после чего ушёл с места инцидента.

В настоящее время решается вопрос о помещении подростка в социальное учреждение на период, пока ведётся расследование. Детский омбудсмен Красноярского края участвует в профилактической работе с семьёй несовершеннолетнего.

Как писал NEWS.ru, мальчика нашли мёртвым на следующий день после пропажи в протоке Енисея возле острова Татышева. Внешних признаков насилия на его теле при обнаружении зафиксировано не было.