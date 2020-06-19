Следователи рассматривают убийство как причину гибели ребёнка в Красноярске

Следователи выдвинули версию, что в смерти шестилетнего мальчика, тело которого нашли в начале июня на берегу Енисея, может быть виновен 12-летний подросток.
Об этом
По предварительной версии, 1 июня около 19 часов (15:00 мск) шестилетний мальчик и его спутник пришли на остров Татышев, который расположен на Енисее в городской черте Красноярска. Между ними произошла ссора, в ходе которой старший ребёнок толкнул младшего в воду, после чего ушёл с места инцидента.
В настоящее время решается вопрос о помещении подростка в социальное учреждение на период, пока ведётся расследование. Детский омбудсмен Красноярского края участвует в профилактической работе с семьёй несовершеннолетнего.
Как писал NEWS.ru, мальчика нашли мёртвым на следующий день после пропажи в протоке Енисея возле острова Татышева. Внешних признаков насилия на его теле при обнаружении зафиксировано не было.
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